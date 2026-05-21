Ликсутов: объем производства в машиностроении вырос почти на 15%

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. За первый квартал 2026 года выпуск продукции в сфере машиностроения в Москве увеличился на 14,9% в сравнении со схожим периодом в 2025 году, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этой отрасли в Москве функционируют около 260 компаний, в которых создано порядка 20 тысяч рабочих мест. В столице выпускают различные изделия – станки, насосы, лифты и другие.

« "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке ключевых отраслей промышленности. Так, за шесть лет, с 2019 по 2025 год, выпуск продукции машиностроения вырос в восемь раз. С начала текущего года рост производства составил 14,9%", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Московские заводы активно применяют инновационные техники в своей работе, а также увеличивают количество производимых изделий. Их продукция применяется в различных сферах – от ЖКХ до судостроения.

« "Особенно заметный прогресс наблюдается в отдельных сегментах — например, выпуск станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов в первом квартале вырос на 47,5%, а производство лифтов — на 16,8%", – сказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что за последние годы производство в обрабатывающей сфере выросло на 4,7%, а инвестиции – на 3,1% в сопоставимых ценах.

Каждый год в Москве начинают работу порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в столице функционируют около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых создано более 755 тысяч рабочих мест. Предпринимателям доступны свыше 20 мер поддержки.