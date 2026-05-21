Лукашенко обеспокоен криками на Западе о планах нападения России - РИА Новости, 21.05.2026
18:07 21.05.2026
Лукашенко обеспокоен криками на Западе о планах нападения России

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, что его настораживает факт, что на Западе начали много кричать о планах России напасть на них.
"Начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться", - сказал Лукашенко.
По словам президента, в четверг министр обороны три часа докладывал ему о ситуации в армии, начиная от хранилищ боеприпасов, заканчивая кадровыми вопросами.
