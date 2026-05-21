08:59 21.05.2026
В Сеченовском университете рассказали о подборе лекарств на основе ДНК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Сотрудник с пробирками в химической лаборатории на фармацевтическом предприятии
Сотрудник с пробирками в химической лаборатории на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Почти 180 пациентов приняли участие в исследовании, в результате которого был разработан алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
Ранее пресс-служба вуза сообщала, что ученые Сеченовского университета разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Перед этим специалисты кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины провели исследование для поиска причин различий в ответе пациентов на стандартную антигипертензивную терапию.
"В исследование включили 179 пациентов с впервые выявленной артериальной гипертензией, ранее не получавших гипотензивную терапию. Всем участникам назначили блокаторы рецепторов ангиотензина II - ирбесартан или валсартан в виде моно- или комбинированной терапии", - рассказали в вузе.
Там уточнили, что перед началом лечения им провели генетическое тестирование. В течение трех месяцев ученые оценивали показатели артериального давления, проводили лабораторные исследования, а также определяли концентрации препаратов в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
"В ходе работы исследователи выделили ключевые генетические варианты, ассоциированные с эффективностью терапии. Также был выявлен генетический маркер повышенного риска развития артериальной гипотензии при лечении ирбесартаном - вариант гена CYP2C9*3. У носителей этого варианта вероятность развития артериальной гипотензии (головокружение, слабость) оказалась существенно выше", - пояснили в пресс-службе.
Также выяснилось, что для ирбесартана существует зависимость между концентрацией препарата в крови и степенью снижения артериального давления, но этот эффект наиболее выражен в первые три недели терапии. В дальнейшем у некоторых пациентов отмечалось снижение чувствительности к препарату при сопоставимых концентрациях. Для валсартана подобную закономерность не выявили.
"На основе полученных данных мы разработали и запатентовали алгоритм персонализации стартовой антигипертензивной терапии блокаторами рецепторов ангиотензина II", - заключила автор работы, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Екатерина Реброва.
