11:51 21.05.2026
Лавров примет участие в Евразийских общественно-политических слушаниях в Перми

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
  • Сергей Лавров примет участие во вторых Евразийских международных общественно-политических слушаниях в Перми.
  • Мероприятие будет посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу примет участие во вторых Евразийских международных общественно-политических слушаниях в Перми по тематике формирования архитектуры равной и неделимой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать второго мая в городе Пермь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во вторых международных общественно-политических слушаниях", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Мероприятие будет посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии. В нем примут участие политики, дипломаты, представители деловых кругов из разных стран мира, подчеркнула она.
Прошлые Евразийские международные общественно-политические слушания прошли в конце мая 2025 года. Тогда мероприятие собрало представителей порядка 50 стран.
В миреРоссияПермьЕвразияСергей ЛавровМария Захарова
 
 
