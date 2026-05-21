Лавров примет участие в Евразийских общественно-политических слушаниях

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу примет участие во вторых Евразийских международных общественно-политических слушаниях в Перми по тематике формирования архитектуры равной и неделимой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать второго мая в городе Пермь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во вторых международных общественно-политических слушаниях", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Мероприятие будет посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии. В нем примут участие политики, дипломаты, представители деловых кругов из разных стран мира, подчеркнула она.
Прошлые Евразийские международные общественно-политические слушания прошли в конце мая 2025 года. Тогда мероприятие собрало представителей порядка 50 стран.