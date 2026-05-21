Почему уничтожили ракетный комплекс "Ока"

17:55 21.05.2026 (обновлено: 17:58 21.05.2026)

CC BY-SA 3.0 / Leonidl / Баллистическая ракета 9М714 и самоходная пусковая установка 9П71 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К714 "Ока" в музее полигона Капустин Яр, г. Знаменск
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Настоящий шок вызвало у советских военных решение об уничтожении ракетного комплекса "Ока" в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Оперативно-тактический "подарок" Михаила Горбачева американцам обошелся в миллиарды рублей.
Почему ракеты, не попавшие под договор, также ликвидировали?

"Попадал в копеечку"

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9K714 "Ока", получивший у натовских военных название SS-23 Spider ("Паук"), был принят на вооружение в 1983 году и являлся гордостью советских конструкторов.
Разработанный в Коломенском КБ машиностроения ОТРК был в то время единственным в мире ракетным комплексом, способным преодолевать противоракетную оборону противника.
Мобильность, автономность и высокоточные ракеты, способные наносить удары на дальности до 400 километров, делали его очень опасным для НАТО.
"Наисовременнейший универсальный комплекс предназначался как для ядерного, так и для обычного огневого поражения и не имел аналогов в мире", — такую характеристику давал "Оке" генерал-полковник Николай Димидюк.
А рядовые ракетчики называли "Оку" игрушкой, комплексом, который позволял "попадать в копеечку".

Ошибка или измена?

Осенью 1987 года военное руководство СССР узнало о том, что на переговорах в Женеве поставлен вопрос о сокращении оперативно-тактического ракетного комплекса "Ока".
Дальность пуска ракеты составляла 400 километров, а уже готовый к подписанию Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) предусматривал сокращение ракет с дальностью 500 километров и больше.
"Когда я увидел в газете "Правда" список ракет, подлежащих уничтожению, и среди них — SS-23 по натовской классификации, <...> я подумал, что это трагическая ошибка. Сейчас — что измена", — вспоминал создатель комплекса Сергей Непобедимый.
Ликвидация "Оки" стала одним из требований американского госсекретаря Шульца, выдвинутых Горбачеву.

Пошла "под нож"

Американцы на переговорах выложили на стол западные каталоги, в них указывалось, что дальность стрельбы у комплекса — 550 километров.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джордж Шульц
В дело вступили министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент СССР Михаил Горбачев. Без предварительной компетентной проработки вопроса, не советуясь с военными специалистами, они на встрече с госсекретарем США согласились уничтожить "Оку".
Так уникальный комплекс пошел "под нож". В итоге в 1989 году было уничтожено 360 ракет "Ока" — 239 боевых и 121 учебная, а также все средства регламента и технического обслуживания.
Труд сотен тысяч людей и более четырех миллиардов рублей по ценам того времени, по сути дела, превратились в пыль.

На смену заступил "Искандер"

Добившись ликвидации "Оки", США оставили Сухопутные войска СССР практически без оперативно-тактических ракет. Остававшиеся на вооружении Р-17 "Скад" никто всерьез не воспринимал. Они были так стары, что их нельзя было применять из-за невозможности соблюдения мер безопасности.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Со временем стало ясно, что войскам была необходима именно оперативно-тактическая ракета. И она появилась. Сейчас вместо "Оки" на вооружении российской армии стоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", уже прекрасно зарекомендовавший себя в зоне СВО.
 
 
 
