Зеленский выстроил систему хищения западной помощи, заявил Медведев

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".