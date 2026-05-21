14:21 21.05.2026
Мужчину, готовившего теракт в Керчи, отправили на принудительное лечение

Суд. Архивное фото
  • Южный окружной военный суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, готовившему теракт на железной дороге в Керчи.
  • 32-летний житель Керчи, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, готовившему теракт на железной дороге в Керчи, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, 32-летний житель Керчи, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора он купил необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства компоненты и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике.
"СВУ (самодельное взрывное устройство - ред.) предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна пути на территории города Керчи Республики Крым, используемого Вооруженными Силами Российской Федерации для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Преступление не было доведено до конца, поскольку фигуранта задержали силовики.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера", - сказано в сообщении.
