Мужчину, готовившего теракт в Керчи, отправили на принудительное лечение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, готовившему теракт на железной дороге в Керчи, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Преступление не было доведено до конца, поскольку фигуранта задержали силовики.