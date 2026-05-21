На Западе испугались ответа России после дерзкой выходки Каллас
16:51 21.05.2026 (обновлено: 16:54 21.05.2026)
На Западе испугались ответа России после дерзкой выходки Каллас

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X испугался ответа России на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Ни один здравомыслящий лидер ЕС не стал бы таким образом настраивать Россию против себя, каким бы глупым он ни был", — говорится в публикации.
Профессор добавил, что европейская "партия войны" отчаянно пытается заставить Россию ответить, не понимая, что это, скорее всего, не приведет к желаемому результату.

"Кремль нанесет сокрушительный удар по военным объектам/объектам НАТО, которые поддерживают военные усилия Украины..." — подчеркнул он.

Накануне Каллас призвала усилить поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем
