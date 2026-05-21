Рейтинг@Mail.ru
Politico: Каллас разозлила чиновников из ЕК заявлениями о торговле с Китаем - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 21.05.2026 (обновлено: 11:03 21.05.2026)
Politico: Каллас разозлила чиновников из ЕК заявлениями о торговле с Китаем

Politico: в ЕС раскритиковали Каллас за сравнение торговли с Китаем с раком

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники Европейской комиссии раскритиковали Каю Каллас за сравнение торговых отношений с Китаем с раком.
  • Каллас назвала торговые отношения с Китаем болезнью, для лечения которой у Европа есть два варианта: "морфин" и "химиотерапия", то есть увеличивать субсидии или использовать инструменты ЕС.
  • Пять стран ЕС, по информации Politico, пожаловались на высказывания Каллас.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чиновники Европейской комиссии раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за сравнение с раком торговых отношений с Китаем, пишет европейское издание Politico.
"Сложные отношения между Европейской комиссией и <…> Каллас ухудшились еще больше после того, как чиновники раскритиковали ее за высказывания, в которых она, по всей видимости, сравнила китайские методы ведения торговли с раком", — говорится в статье.
Наклейка с изображением чихуахуа на фоне флагов стран Прибалтики - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Депутат из Латвии подарил Каллас наклейку "балтийской чихуахуа", пишут СМИ
20 мая, 14:45
Возмущение чиновников вызвали слова Каллас о том, что Европа ясно понимает диагноз болезни, когда речь идет о китайских методах ведения торговли, но пока не пришла к согласию относительно лечения. По ее словам, есть два варианта: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии, которые страны ЕС выделяют промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть применять такие инструменты, как, например, контроль иностранных инвестиций.
«

"Так дипломаты не выражаются", — приводит Politico мнение неназванного чиновника.

Издание уточнило, что на высказывание Каллас пожаловались пять стран, но называть их не стало.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Польше набросились на Каллас после ее воинственного заявления о России
20 мая, 04:33
 
В миреКитайЕвропаКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала