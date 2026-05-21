Politico: Каллас разозлила чиновников из ЕК заявлениями о торговле с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чиновники Европейской комиссии раскритиковали Каю Каллас за сравнение торговых отношений с Китаем с раком.
- Каллас назвала торговые отношения с Китаем болезнью, для лечения которой у Европа есть два варианта: "морфин" и "химиотерапия", то есть увеличивать субсидии или использовать инструменты ЕС.
- Пять стран ЕС, по информации Politico, пожаловались на высказывания Каллас.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чиновники Европейской комиссии раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за сравнение с раком торговых отношений с Китаем, пишет европейское издание Politico.
"Сложные отношения между Европейской комиссией и <…> Каллас ухудшились еще больше после того, как чиновники раскритиковали ее за высказывания, в которых она, по всей видимости, сравнила китайские методы ведения торговли с раком", — говорится в статье.
Возмущение чиновников вызвали слова Каллас о том, что Европа ясно понимает диагноз болезни, когда речь идет о китайских методах ведения торговли, но пока не пришла к согласию относительно лечения. По ее словам, есть два варианта: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии, которые страны ЕС выделяют промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть применять такие инструменты, как, например, контроль иностранных инвестиций.
"Так дипломаты не выражаются", — приводит Politico мнение неназванного чиновника.
Издание уточнило, что на высказывание Каллас пожаловались пять стран, но называть их не стало.