08:40 21.05.2026 (обновлено: 12:59 21.05.2026)
ФНС при взыскании с компаний стала чаще замораживать имущество, пишут СМИ

Налоговая декларация. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС при взыскании долгов с компаний все чаще блокирует не только счета, но и фактически замораживает имущество.
  • Под ограничения могут попасть не только материальные активы, но и нематериальные — товарные знаки, программы, патенты, базы данных и права требования к контрагентам.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба стала жестче действовать при взыскании долгов с бизнеса, фактически замораживая имущество, пишет газета "Известия".
"Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество — запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции", — говорится в статье.
Издание ссылается на письмо ФНС, в котором говорится, что под ограничения могут попасть не только недвижимость, автомобили или финансы, но и нематериальные активы — товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. Больше всего от этого могут пострадать IT-компании, маркетплейсы, онлайн-школы и владельцы брендов, у которых основную ценность представляет именно интеллектуальная собственность, отмечается в публикации.
Как пояснили газете в ведомстве, обеспечительные меры принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долгом. Она анализирует риск-профиль налогоплательщика и выявляет признаки возможных нарушений. Затем инспектор подтверждает их во время проверки.
При этом в ФНС подчеркнули, что рассчитывают на взыскание долгов еще до банкротства. Установление единого налогового счета и автоматизация процедур позволили сократить количество должников вдвое.
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
