ФНС при взыскании с компаний стала чаще замораживать имущество, пишут СМИ

Издание ссылается на письмо ФНС, в котором говорится, что под ограничения могут попасть не только недвижимость, автомобили или финансы, но и нематериальные активы — товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. Больше всего от этого могут пострадать IT-компании, маркетплейсы, онлайн-школы и владельцы брендов, у которых основную ценность представляет именно интеллектуальная собственность, отмечается в публикации.