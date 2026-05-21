Индийские инвесторы скупили акции не той компании из-за подарка Моди Мелони

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвесторы в Индии по ошибке начали массово скупать акции не той компании.

Премьер-министр страны Нарендра Моди подарил коллеге из Италии Джордже Мелони конфеты Melody, которые производит индийская корпорация Parle Products.

Схожесть названий компаний Parle Products и Parle Industries вызвала путаницу среди инвесторов, что привело к росту акций второй на пять процентов.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Инвесторы в Индии по ошибке начали массово скупать акции не той компании после того, как индийский премьер-министр Нарендра Моди подарил своей итальянской коллеге Джордже Мелони конфеты Melody, сообщила газета India Today

Согласно информации издания, в среду Моди на своей странице в социальной сети X опубликовал видео, на котором видно, как он в ходе своего визита в Италию дарит премьеру Италии Мелони упаковку конфет Melody, которые производит индийская корпорация Parle Products.

Видео завирусилось среди индийских пользователей соцсетей из-за схожести названия конфет с популярным в интернете хэштегом #Melodi, использующемся для обозначения двух лидеров - Моди и Мелони.

"Акции Parle Industries за последние сутки выросли на 5% - до 5,25 рупии (примерно 0,05 доллара США ). Однако есть важный нюанс... - компания Parle Industries на самом деле не производит конфеты Melody", - говорится в сообщении India Today, опубликованном в четверг.

Как отмечается, схожесть названий двух компаний - Parle Products и Parle Industries - вызвала путаницу среди индийских инвесторов, что и привело к массовой скупке и резкому росту цен на акции Parle Industries.