Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инвесторы в Индии по ошибке начали массово скупать акции не той компании.
- Премьер-министр страны Нарендра Моди подарил коллеге из Италии Джордже Мелони конфеты Melody, которые производит индийская корпорация Parle Products.
- Схожесть названий компаний Parle Products и Parle Industries вызвала путаницу среди инвесторов, что привело к росту акций второй на пять процентов.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Инвесторы в Индии по ошибке начали массово скупать акции не той компании после того, как индийский премьер-министр Нарендра Моди подарил своей итальянской коллеге Джордже Мелони конфеты Melody, сообщила газета India Today.
Видео завирусилось среди индийских пользователей соцсетей из-за схожести названия конфет с популярным в интернете хэштегом #Melodi, использующемся для обозначения двух лидеров - Моди и Мелони.
"Акции Parle Industries за последние сутки выросли на 5% - до 5,25 рупии (примерно 0,05 доллара США). Однако есть важный нюанс... - компания Parle Industries на самом деле не производит конфеты Melody", - говорится в сообщении India Today, опубликованном в четверг.
Как отмечается, схожесть названий двух компаний - Parle Products и Parle Industries - вызвала путаницу среди индийских инвесторов, что и привело к массовой скупке и резкому росту цен на акции Parle Industries.
На самом же деле, компания Parle Industries занимается инфраструктурой и недвижимостью, сообщает издание.
