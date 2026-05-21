Гарбузов: конкурс в Москве объединит специалистов промышленных профессий

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" объединит инженеров‑электроников, инженеров‑технологов, инженеров‑конструкторов, слесарей‑инструментальщиков, программистов, монтажников радиоаппаратуры, токарей‑универсалов и фрезеровщиков, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Промышленность Москвы — это сотни тысяч высококвалифицированных специалистов и передовые предприятия, которые ежедневно формируют технологический суверенитет столицы и всей страны. Конкурс "Московские мастера" дает уникальную возможность не только выявить лучших представителей отрасли, но и создать площадку для обмена опытом, где молодые специалисты могут получить мощный импульс к развитию и вписать свое имя в историю московской индустрии", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Задания приспособлены под специфику каждой профессии. Например, для инженерных специальностей они включают презентацию проекта и оцениваются по критериям инновационных достижений, экономической эффективности и практического внедрения. Программистам предстоит выполнить только практическую часть, а монтажникам радиоаппаратуры — продемонстрировать знания в теоретической части и навыки работы на предоставленном оборудовании.

Конкурс по рабочим профессиям (токарь‑универсал, фрезеровщик, слесарь‑инструментальщик) состоит из двух этапов. Это теоретическая и практическая части с выполнением задания на предоставленном оборудовании.

Церемония награждения победителей состоится в канун Дня города. Победители конкурса получают звание "Московский мастер", а также денежные гранты: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 150 тысяч — за третье.

Заявки для участия необходимо направить в оргкомитет конкурса до 25 мая этого года. Более подробная информация доступна на сайте Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

Кроме того, в 2026 году победители конкурса "Московские мастера" по профессиям "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры", "Токарь-универсал" и "Фрезеровщик" смогут представить столицу на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

В 2025 году победитель конкурса "Московские мастера" по профессии "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры" Егор Калюжный стал лучшим специалистом России, подтвердив высокий статус городского конкурса, как сильной соревновательной площадки и точки профессионального роста. Он одержал победу на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии", что подтвердило профессиональный уровень российских мастеров в данной отрасли.

"Московские мастера" является ежегодным городским конкурсом для тех, кто каждый день делает город лучше. Так, спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.

Конкурс проходит в 29-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте события. Организатором конкурса по профессиям "Инженер‑электроник", "Инженер‑технолог", "Инженер‑конструктор", "Программист", "Монтажник радиоаппаратуры", "Токарь‑универсал", "Фрезеровщик" и "Слесарь‑инструментальщик" выступают ДИПП, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московская городская организация профсоюза трудящихся авиационной промышленности.