Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:10 21.05.2026
Гарбузов: фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн

Гарбузов: предприятие "БРПИ" нарастило мощности до 16,5 тысячи тонн ежегодно

© Фото : Пресс-служба ДИППФабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн
Фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Столичный производитель мороженого предприятие "БРПИ" нарастило мощности выпуска до 16,5 тысячи тонн ежегодно, ассортимент превысил более чем 250 наименований, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В четверг компания отмечает юбилей. Ее продукция востребована не только в столице и регионах России, но и за рубежом.
Мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Гарбузов: мебельные предприятия Москвы наращивают выпуск продукции
20 мая, 14:01
"Москва — центр российской пищевой промышленности. В столице выпускают практически все основные группы продуктов: от мясных и молочных до хлебобулочных изделий и десертов. Так, одним из ведущих производителей в городе вот уже 30 лет является московская фабрика мороженого "БРПИ". Ежегодно ее производственная мощность составляет 16,5 тысячи тонн, а ассортиментная линейка насчитывает более 250 уникальных сортов. За годы работы предприятие поставило в регионы России и за рубеж десятки тысяч тонн пломбира, сорбетов, эскимо и другой сладкой продукции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Строительство началось в 1992 году, а уже в мае 1996 года была выпущена первая партия мороженого. Каждый год компания разрабатывает и выводит на рынок свыше 20 новинок. Налажено производство функционального мороженого, замороженных десертов, фруктового льда и тортов-мороженого ручной работы благодаря инновационным технологическим разработкам.
Фабрика "БРПИ" — одна из востребованных площадок для промышленного туризма в столице. Кроме того, на постоянной основе компания принимает участие в городских программах, например, в "Открой #Моспром".
Столица поддерживает предприятие: в 2017 году фабрике был присвоен статус промышленного комплекса. В результате проведения модернизации была запущена новая производственная линия, которая открыла возможности для дальнейшего расширения ассортимента и разработки новой продукции, соответствующей мировым трендам.
Ранее Гарбузов указывал, что московские производители представили продукты питания на выставке Interfood ("Международная еда"), которая проходила с 13 по 15 мая в Астане.
Бизнесу в Москве расскажут, как реализовывать инвестпроекты - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Гарбузов: бизнесу в Москве расскажут, как реализовывать инвестпроекты
20 мая, 12:30
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала