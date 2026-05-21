Фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн

Фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн

© Фото : Пресс-служба ДИПП Фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн

Гарбузов: фабрика мороженого из Москвы нарастила мощности до 16 тысяч тонн

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Столичный производитель мороженого предприятие "БРПИ" нарастило мощности выпуска до 16,5 тысячи тонн ежегодно, ассортимент превысил более чем 250 наименований, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

В четверг компания отмечает юбилей. Ее продукция востребована не только в столице и регионах России, но и за рубежом.

"Москва — центр российской пищевой промышленности. В столице выпускают практически все основные группы продуктов: от мясных и молочных до хлебобулочных изделий и десертов. Так, одним из ведущих производителей в городе вот уже 30 лет является московская фабрика мороженого "БРПИ". Ежегодно ее производственная мощность составляет 16,5 тысячи тонн, а ассортиментная линейка насчитывает более 250 уникальных сортов. За годы работы предприятие поставило в регионы России и за рубеж десятки тысяч тонн пломбира, сорбетов, эскимо и другой сладкой продукции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Строительство началось в 1992 году, а уже в мае 1996 года была выпущена первая партия мороженого. Каждый год компания разрабатывает и выводит на рынок свыше 20 новинок. Налажено производство функционального мороженого, замороженных десертов, фруктового льда и тортов-мороженого ручной работы благодаря инновационным технологическим разработкам.

Фабрика "БРПИ" — одна из востребованных площадок для промышленного туризма в столице. Кроме того, на постоянной основе компания принимает участие в городских программах, например, в "Открой #Моспром".

Столица поддерживает предприятие: в 2017 году фабрике был присвоен статус промышленного комплекса. В результате проведения модернизации была запущена новая производственная линия, которая открыла возможности для дальнейшего расширения ассортимента и разработки новой продукции, соответствующей мировым трендам.