Дзюба называл его "тренеришкой". А гений в пятый раз покорил Лигу Европы!

На стамбульской арене "Тюпраш" отгремел финал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26: английская "Астон Вилла" оправдала прогнозы и, разгромив немецкий "Фрайбург" на глазах принца Уильяма, взяла первый трофей за последние 30 лет. РИА Новости Спорт рассказывает об очередном триумфе главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери, продолжающего штамповать победы во втором по значимости турнире Старого Света.

Знакомство с финалистами

"Астон Вилла", явный фаворит противостояния в Стамбуле, в последние годы хороша. Да, на внутренней арене в тройку пробиться тяжело (в 2019-м вообще играли в Чемпионшипе), но зато в Европе дела неплохи: три года назад она играла в полуфинале Лиги конференций, а год назад билась с "ПСЖ" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На пути в финал англичане прошли французский "Лилль" (1:0, 2:0), итальянскую "Болонью" (3:1, 4:0) и соотечественников из "Ноттингем Форест" (0:1, 4:0). Пять побед при одном поражении в матчах плей-офф ЛЕ.

Центральная персона финала — конечно же, успевший поработать в "Спартаке" рулевой "Астон Виллы" Эмери. Именно его в 2012 году Артем Дзюба окрестил "тренеришкой"... А сейчас испанца по праву называют королем Лиги Европы, потому что с "Севильей" и "Вильярреалом" он четырежды брал трофей, а с лондонским "Арсеналом" дошел до финала, в котором не удалось взять верх над "Челси".

"Фрайбург" — крепкий середняк Бундеслиги. Правда, никогда в своей истории, которой более 120 лет, не выигрывал трофеев. Да, "Астон Вилла" тоже давно не наслаждалась вкусом больших побед, но трофейная полка все равно ломится от наград, завоеванных в XX веке.

Для "Фрайбурга" дорога в Стамбул была куда сложнее… Пришлось отыгрываться с бельгийским "Генком" (0:1, 5:1) и португальской "Брагой" (1:2, 3:1), но в четвертьфинале испанскую "Сельту" победили уверенно (3:0 и 3:1).

Не менее интересно, что команды никогда не встречались друг с другом.

Кстати, ровно 17 лет назад финал престижного турнира тоже проходил в Стамбуле. И в нем тоже принимала участие команда Бундеслиги: 20 мая 2009-го "Вердер" со счетом 1:2 уступил донецкому "Шахтеру", ставшему последним победителем турнира под названием Кубок УЕФА (далее его переименовали — так появилась уже привычная ЛЕ).

Немцы развалились за семь минут

Грубое начало с тремя желтыми карточками за полтайма скрасили удар Моргана Роджерса в дальний угол (среагировал вратарь немцев Ноа Атуболу) и промах Николаса Хефлера, который при небольшой удаче должен был выводить "Фрайбург" вперед. Ну а британец Мэтти Кэш мог получить не "горчичник" за жесткий фол на Винченцо Грифо, а прямую красную, но опытный судья Франсуа Летексье решил не рушить ход финала ЛЕ.

Действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины, вратарь-провокатор Эмилиано Мартинес по-настоящему вступил в игру лишь на 34-й минуте, когда потащил удар издали. "Астон Вилла" ответила подобиями контратак и зрелищными финтами Олли Уоткинса, который пару защитников убрал, но пробить англичанину все же не дали. Зато после подачи углового проспали… И оставили одного Юри Тилеманса, который красиво в касание расстрелял ворота "Фрайбурга".

Всего трех минут не дотерпели игроки Юлиана Шустера до перерыва, перед которым англичане поддавили еще сильнее. И на третьей добавленной забили второй! Снова издали, снова в правый от вратаря угол — апперкот немцам отвесил Эмилиано Буэндия.

Досадно, что так быстро умерла интрига в Турции. "Фрайбург" вроде постарался во второй половине встречи спастись, но бирмингемцы выстроили бронебойную защиту и, отчасти забыв о нападении, сконцентрировались на сохранении комфортного преимущества. А на 58-й решили окончательно добить номинальных хозяев: секундное замешательство обороны, прострел на Роджерса и выставленная нога номера 27 — и вот уже на табло разгромный счет.

Аналогий со стамбульским финалом ЛЧ 2005 года было не избежать: тогда "Милан" сотворил чудо, проигрывая "Ливерпулю" 0:3. Итальянцы тогда спаслись за 45 минут — у "Фрайбурга" оставалось полчаса. За которые у андердога совсем ничего не получилось: триумфатор ЧМ-2022 Мартинес выжег свою штрафную и в итоге отстоял на ноль.

Более того, штанга и неточность Буэндии спасли самих немцев от четвертого и пятого пропущенных.

Как же долго ждал этого дня Бирмингем!

Соскучились болельщики по победам, а большинство поклонников даже не видели ни одной церемонии награждения любимых футболистов. Ведь последний раз "Астон Вилла" брала трофей в 1996 году, когда ее игроки поднимали над головой Кубок футбольной лиги. И потом — больше четверти века затишья. Которую прервал великий тренер, неоспоримый рекордсмен ЛЕ с пятью золотыми медалями, приведший уже третий клуб к победе. Для "Астон Виллы" это второй еврокубок в истории (1982 год, Кубок европейских чемпионов).

В августе Эмери попробует впервые взять Суперкубок УЕФА (что сделать будет непросто, ведь в соперники достанется либо "ПСЖ", либо "Арсенал"), а затем — опять блеснуть в Лиге чемпионов и дойти дальше 1/4 финала.

