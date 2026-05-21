ВСУ заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
По данным станции, в результате происшествия никто не пострадал.
"На месте работают профильные специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории", - говорится в сообщении.