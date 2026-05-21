ВСУ заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар.

Заминированная дорога используется для снабжения города и Запорожской АЭС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

По данным станции, в результате происшествия никто не пострадал.