Чем декабристы поражали сибиряков во время ссылки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. История декабристов, искавших справедливый путь развития для России, вовсе не прервалась на Дворцовой площади. Находясь в ссылке, они нашли чем поразить местных жителей.

Чем же запомнились декабристы сибирякам?

"Служить делу, которому себя посвятили"

Оказавшись в сибирском крае среди простых крестьян, мещан и купцов, декабристы нередко думали, что целью их жизни стала возможность развиваться и помогать другим людям.

Для многих ссыльных участников восстания 1825-го девизом стали слова декабриста Михаила Лунина, который писал : "Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили".

Например, в Ялуторовске декабрист Иван Якушкин на собственные деньги, еще находясь под надзором полиции, открыл две школы. Купеческие и крестьянские дети сидели за одними партами и учились по европейской системе.

Для ребятишек из дальних деревень держали специальную лошадь, чтобы возить их на уроки. Местные острословы шутили: в Ялуторовске скоро станет некуда яблоко уронить — столько грамотных развелось.

Раздавали урожай в голодные годы

Декабристы Никита и Александр Муравьевы, жившие в селе Урик под Иркутском, завели большое хозяйство. Они выращивали пшеницу, рожь и овес, прививали разные сорта картофеля, присланные из Европейской России, внедряли среди местных жителей новомодные земледельческие устройства.

Княгиня Волконская собрала однажды 50 бочек соленых огурцов. Юшневский начал сеять кукурузу. Шаховской под Туруханском — картофель.

Старожилы вспоминали, что у братьев было до сорока голов лошадей, а на полях и в усадьбе трудилось около 90 работников. Муравьевы продавали и сдавали хлеб в иркутскую казну, торговали им в самом селе, а в неурожайные времена даже раздавали его.

Иван Пущин, бывший ранее судьей, устроил бесплатную консультацию: всякий обиженный мог прийти к нему за советом, и Пущин объяснял, как писать различные прошения.

Ананасы в Сибири?

Поражали сибиряков и экзотические для тех краев арбузы, дыни и даже ананасы, которые умудрялись выращивать ссыльные.

Семена арбузов первыми в Сибирь завезли еще жены декабристов и купцы — по их заказу. Часть они привозили из Китая, что-то находили в России и Европе. Арбузы и дыни постепенно стали "частыми гостями" на столе у многих декабристов, к удивлению местных жителей.

Появились и ананасы. В Иркутске в 1850-е годы их выращивали ссыльные супруги Трубецкие. Об их оранжерее сохранилось такое свидетельство : "Множество редких цветов и кустарников, около 300 ананасов и около 300 лимонных и апельсиновых деревьев. А также, что весьма редко в этих краях, у них есть три персиковых дерева".

После отъезда декабристов

Но, пожалуй, самое большое удивление вызывала не еда, а сам образ жизни.

В Иркутске по указанию декабриста-градоначальника Муравьева замостили тротуары. По вечерам в его доме гремела музыка, читали стихи, спорили о науке и искусстве.

Братья Борисовы собрали такую коллекцию бабочек и других насекомых, что академики потом удивлялись. Трубецкой вел метеорологические наблюдения, а Николай Бестужев писал портреты и местные пейзажи, мастерил мебель и составлял экономические трактаты.

Параллельно с этим Бестужев активно изучал печное искусство, которое в Сибири всегда ценилось по понятным причинам, и даже усовершенствовал печи, придумав горизонтальные дымоходные обороты.