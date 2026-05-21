Чем декабристы поражали сибиряков во время ссылки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. История декабристов, искавших справедливый путь развития для России, вовсе не прервалась на Дворцовой площади. Находясь в ссылке, они нашли чем поразить местных жителей.
Чем же запомнились декабристы сибирякам?
"Служить делу, которому себя посвятили"
Оказавшись в сибирском крае среди простых крестьян, мещан и купцов, декабристы нередко думали, что целью их жизни стала возможность развиваться и помогать другим людям.
Для многих ссыльных участников восстания 1825-го девизом стали слова декабриста Михаила Лунина, который писал: "Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили".
Например, в Ялуторовске декабрист Иван Якушкин на собственные деньги, еще находясь под надзором полиции, открыл две школы. Купеческие и крестьянские дети сидели за одними партами и учились по европейской системе.
Для ребятишек из дальних деревень держали специальную лошадь, чтобы возить их на уроки. Местные острословы шутили: в Ялуторовске скоро станет некуда яблоко уронить — столько грамотных развелось.
Раздавали урожай в голодные годы
Декабристы Никита и Александр Муравьевы, жившие в селе Урик под Иркутском, завели большое хозяйство. Они выращивали пшеницу, рожь и овес, прививали разные сорта картофеля, присланные из Европейской России, внедряли среди местных жителей новомодные земледельческие устройства.
Княгиня Волконская собрала однажды 50 бочек соленых огурцов. Юшневский начал сеять кукурузу. Шаховской под Туруханском — картофель.
Старожилы вспоминали, что у братьев было до сорока голов лошадей, а на полях и в усадьбе трудилось около 90 работников. Муравьевы продавали и сдавали хлеб в иркутскую казну, торговали им в самом селе, а в неурожайные времена даже раздавали его.
Иван Пущин, бывший ранее судьей, устроил бесплатную консультацию: всякий обиженный мог прийти к нему за советом, и Пущин объяснял, как писать различные прошения.
Ананасы в Сибири?
Поражали сибиряков и экзотические для тех краев арбузы, дыни и даже ананасы, которые умудрялись выращивать ссыльные.
Семена арбузов первыми в Сибирь завезли еще жены декабристов и купцы — по их заказу. Часть они привозили из Китая, что-то находили в России и Европе. Арбузы и дыни постепенно стали "частыми гостями" на столе у многих декабристов, к удивлению местных жителей.
Появились и ананасы. В Иркутске в 1850-е годы их выращивали ссыльные супруги Трубецкие. Об их оранжерее сохранилось такое свидетельство: "Множество редких цветов и кустарников, около 300 ананасов и около 300 лимонных и апельсиновых деревьев. А также, что весьма редко в этих краях, у них есть три персиковых дерева".
После отъезда декабристов
Но, пожалуй, самое большое удивление вызывала не еда, а сам образ жизни.
В Иркутске по указанию декабриста-градоначальника Муравьева замостили тротуары. По вечерам в его доме гремела музыка, читали стихи, спорили о науке и искусстве.
© РИА Новости / Павел Балабанов
Братья Борисовы собрали такую коллекцию бабочек и других насекомых, что академики потом удивлялись. Трубецкой вел метеорологические наблюдения, а Николай Бестужев писал портреты и местные пейзажи, мастерил мебель и составлял экономические трактаты.
Параллельно с этим Бестужев активно изучал печное искусство, которое в Сибири всегда ценилось по понятным причинам, и даже усовершенствовал печи, придумав горизонтальные дымоходные обороты.
В 1856 году декабристам объявили амнистию, и многие из них уехали из Сибири. Однако на месте ссыльных поселенцев остались плодовые сады, школы, библиотеки и целое поколение сибиряков, выросших с мыслью, что жизнь можно улучшить собственными руками.