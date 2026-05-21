В двух районах Бурятии из-за паводков затопило 17 приусадебных участков

УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. В Закаменском и Тункинском районах Бурятии в результате паводков затоплены 17 приусадебных участков, сообщил региональный главк МЧС.
"В населенном пункте Утата Закаменского района произошло затопление 13 приусадебных участков подтопленных жилых домов нет... В Тункинском районе в населенном пункте Жемчуг подтоплены 4 приусадебных участка. Угрозы жилым домам нет", - говорится в сообщении.
На территории сельского поселения в Закаменском районе введён режим функционирования "Повышенная готовность". В Тункинском районе на месте работает райадминистрация.
"Вследствие выпадения обильных осадков в виде дождя произошёл выход воды на пойму реки Оронгодой. Затоплены территории, прилегающие к домовладениям. Существует угроза подтопления социально-значимых объектов", - заявила пресс-служба районной администрации.
Отмечается, что ситуация находится на контроле МЧС по Республике Бурятия.
