Какие блюда предпочитали русские цари и царицы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Порой хочется заглянуть в прошлое и узнать, как жили российские самодержцы — элита своего времени. Благодаря дошедшим до нас историческим сведениям мы знаем даже о предпочтениях в еде российских императоров и императриц.

Чем же трапезничали царские особы?

Петр Первый — пара рюмок водки

Царь-реформатор не любил вычурности и излишнего расточительства, не тратил много времени на потребление пищи и ценил простоту в приготовлении блюд.

На завтрак император предпочитал перловую кашу, особенно любил на миндальном молоке. Практически каждый день Петр Алексеевич ел ячневую крупу со сливочным маслом и укропом. Нередко пропускал традиционные приемы пищи и перекусывал в пути.

Император не ел рыбу, поскольку считал, что у него на нее аллергия, и не любил сладкого, потому что не видел в нем пользы.

Что касается напитков, то монарх мог себе позволить выпить пару рюмок водки и квас. В Европе он полюбил кофе и продолжил пить его в России.

Елизавета Петровна — две дюжины блинов

Придворные оставили описание того, как императрица начинала день. Завтрак Елизаветы Петровны был совсем не скромным: две тарелки супа, кулебяка, солидная порция буженины — и пара рюмок сладкого хереса для аппетита. Императрица обожала сладкое и жирное, не отказывая себе в удовольствиях.

Дочь Петра I привила дворянству страсть ко всему французскому. После того как ее отец "прорубил окно в Европу", на русский стол хлынула западная кухня. В Москву и Петербург приглашали иностранных шефов, которым фактически давали карт-бланш: искать, изобретать, удивлять.

В то же время, несмотря на увлечение заморскими изысками, Елизавета Петровна не изменяла любимым блюдам из детства. Русские блины со сметаной и творогом оставались ее слабостью: могла за один присест съесть две дюжины.

Екатерина Великая — любила соленья

Блюда, которые подавали Екатерине Второй, и сегодня звучат весьма аппетитно: "черепахи", "индейки с шисо", "окуни с ветчиной", "чирята с оливками" и "гато компьенский". На ее столе всегда были гарниры из овощей, мясо в виде котлет и вареной говядины, на десерт подавали свежие фрукты, сладкие пирожки и бисквиты.

Из мяса правительница выбирала говядину, но обязательно разварную и томленую с соусом. С ней Екатерина всегда просила подавать соленья. Порой императрица могла заменить полноценный прием пищи чаем с бубликами.

Очень любила Екатерина квашеную капусту. Она даже умывалась капустным рассолом, так как была уверена в том, что он имеет омолаживающий эффект и избавит ее от преждевременных морщин.

Николай Первый — "великий трезвенник"

Обычно император завтракал чаем, сухарями или булочками, на сладкое предпочитал крендели и кофе со сливками. Обед Николая состоял в основном из супа, рыбы или мяса диких животных. Во время вечернего приема пищи император ограничивался куском хлеба.

Многие современники выделяли пристрастие императора к соленым огурцам: каждое утро ему должны были приносить пять соленых огурцов.

Сохранились мемуары французского художника Ораса Верне, который путешествовал по России с Николаем Первым. Он писал в письмах родным: "Император великий трезвенник; он ест только капустный суп с салом, мясо, немного дичи и рыбы, а также соленые огурчики. Пьет одну воду".

Николай Второй — картофель и яйца

Согласно мемуарам приближенных к императорскому дому, Николай Второй и его жена Александра Федоровна не любили жить роскошно. Они предпочитали простые продукты, например молодой картофель и яйца.