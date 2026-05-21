Герой России заявил, что у настоящего воина три матери

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Настоящий воин защищает Родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей, сказал подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский в своей речи после вручения ему "Золотой Звезды" Героя России.

"Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем", - сказал Берестовский в Кремле.