Герой России заявил, что у настоящего воина три матери
20:02 21.05.2026
Герой России заявил, что у настоящего воина три матери

Берестовский: воин защищает Родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей

  • Подполковник Минобороны Иван Берестовский получил "Золотую Звезду" Героя России.
  • Он добавил, что настоящий воин защищает Родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Настоящий воин защищает Родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей, сказал подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский в своей речи после вручения ему "Золотой Звезды" Героя России.
Президент РФ Владимир Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле.
"Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем", - сказал Берестовский в Кремле.
