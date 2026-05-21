Белоруссия заявила Литве протест из-за украинского дрона

МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Минск заявил протест Вильнюсу из-за нарушения границы украинским дроном, залетевшим с территории Литвы, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
"Был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы", — говорится на сайте ведомства.
Он пояснил, что речь идет об украинском беспилотнике "Чайка". Аппарат изначально направлялся в Россию для нанесения ударов и был обнаружен в Витебской области.
"Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Белоруссии, включая своевременное оповещение белорусских Вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона принимает в аналогичных ситуациях", — добавил дипломат.
Варанков отметил, что подобные инциденты представляют прямую угрозу безопасности Белоруссии и грубо нарушают нормы международного права. Минск потребовал от Вильнюса провести разбирательство.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.