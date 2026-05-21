В Белоруссии отрабатывают подготовку к пускам "Искандер-М"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами, сообщили в Минобороны России.

"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", - говорится в сообщении.