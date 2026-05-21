Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии отрабатывают подготовку к пускам "Искандер-М" - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 21.05.2026
В Белоруссии отрабатывают подготовку к пускам "Искандер-М"

Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам "Искандера"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами.
  • С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", - говорится в сообщении.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
Учения ядерных сил ВС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
ВС России отработали приведение ядерного оружия в высшую степень готовности
20 мая, 19:19
 
БезопасностьБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала