Рейтинг@Mail.ru
Полянский: альтернатива военной конфронтации России и НАТО существует - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 21.05.2026 (обновлено: 15:45 21.05.2026)
Полянский: альтернатива военной конфронтации России и НАТО существует

Полянский: альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует.
  • Для этого альянсу нужно проявить здравый смысл и готовность исправить ошибки.
  • Полянский подчеркнул, что Россия открыта к диалогу о гарантиях безопасности, но на призывы страны к переговорам отвечают новыми санкциями и поставками оружия.
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, но для этого альянсу нужно проявить здравый смысл, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, она вполне осязаема, но для этого альянсу нужно всего лишь проявить здравый смысл и добрую волю, выразить готовность исправить те ошибки, которые были допущены в отношении России после окончания холодной войны и особенно после 2014 года", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Совместные учения НАТО на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Обложили со всех сторон. Что НАТО затеяла на границах России
Вчера, 08:00
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия открыта к диалогу - к серьезному разговору о гарантиях безопасности для всех государств региона, к обсуждению тех коренных причин, которые привели к нынешнему кризису.
"Но нашу открытость и наши призывы в Брюсселе и других западных столицах воспринимают не как приглашение к работе, а как проявление слабости. Отвечают на нее не встречными шагами к разрядке, а новыми санкциями, поставками оружия и милитаристской риторикой. Вы думаете, что наше терпение безгранично? Тогда не удивляйтесь тому, что Россия последовательно укрепляет свой оборонный потенциал", - заключил дипломат.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Рютте заявил, что НАТО следит за ядерными учениями России
20 мая, 13:08
 
РоссияНАТООБСЕБрюссельДмитрий ПолянскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала