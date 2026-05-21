Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует.
- Для этого альянсу нужно проявить здравый смысл и готовность исправить ошибки.
- Полянский подчеркнул, что Россия открыта к диалогу о гарантиях безопасности, но на призывы страны к переговорам отвечают новыми санкциями и поставками оружия.
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, но для этого альянсу нужно проявить здравый смысл, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, она вполне осязаема, но для этого альянсу нужно всего лишь проявить здравый смысл и добрую волю, выразить готовность исправить те ошибки, которые были допущены в отношении России после окончания холодной войны и особенно после 2014 года", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия открыта к диалогу - к серьезному разговору о гарантиях безопасности для всех государств региона, к обсуждению тех коренных причин, которые привели к нынешнему кризису.
"Но нашу открытость и наши призывы в Брюсселе и других западных столицах воспринимают не как приглашение к работе, а как проявление слабости. Отвечают на нее не встречными шагами к разрядке, а новыми санкциями, поставками оружия и милитаристской риторикой. Вы думаете, что наше терпение безгранично? Тогда не удивляйтесь тому, что Россия последовательно укрепляет свой оборонный потенциал", - заключил дипломат.