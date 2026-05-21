Алиханов и Воробьев посетили роботизированный комплекс в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения роботизированного центра в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения роботизированного центра в Подольске

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения роботизированного центра в Подольске

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили новый роботизированный логистический комплекс "Глории джинс" в деревне Гривне в городском округе Подольске, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Он введен в 2022 году, а в марте 2025-го была завершена его полная автоматизация.

Инженеры внедрили в центр комплексную систему управления: трехкилометровый конвейер, высокоскоростную сортировочную систему, спиральные лифты, высотное хранение, где задействовано более 100 скоростных мини-шаттлов.

"С коллегами из ретейла мы сейчас обсуждаем необходимость их соинвестиций вместе с нами в разработку сложных, антропоморфных решений или решений, связанных с полуатропоморфными вещами, которые сконцентрированы на искусственном машинном зрении и на человекоподобных манипуляторах, которые будут позволять совершать более точные операции. Нет задачи заместить человека во всех сферах. Задача — освободить человека от рутинных, сложных, опасных участков работы, и из таких простых, малооплачиваемых типов занятости, переместить их в типы занятости, которые крайне важны для государства. Это, в первую очередь, обрабатывающие производства, промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность", — приводятся слова Алиханова на сайте Минпромторга России.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье сосредоточены распределительные центры, логистические хабы, склады, предназначенные для отправки на экспорт по территории Российской Федерации. В Подольске "Глория Джинс" создала автоматизированный склад. Правительство региона надеется, что и другие компании при региональной поддержке будут внедрять подобные решения.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлекать новых производителей, и уверены, что они будут масштабировать свое производство, и это будет выгодно. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку, и каждый собственник понимает, что с внедрением автоматизации и роботов производительность увеличивается, а себестоимость снижается. Например, здесь производительность выросла в четыре раза за счет высокой роботизации", — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.

В Подмосковье в дополнение к федеральной программе поддержки роботизации развивают региональную. Для компаний, которые внедряют роботов, планируют принять инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно будет компенсировать за счет региональной части налога, еще до 10% — за счет федеральной. Эта мера будет предусмотрена для проектов с инвестициями от 200 миллионов рублей за последний год. Для объектов, внедривших роботов, будет установлена нулевая ставка по налогу на имущество на три года. Минимальный объем инвестиций в роботизацию — 50 миллионов рублей.

Для повышения эффективности отрасли при поддержке Минпромторга находится в разработке стандарт автоматизации "5 звезд". Он предполагает полную цифровизацию логистического цикла: от приемки и высотного хранения до интеллектуальной сортировки и финальной отгрузки товаров.

Технологическим партнером проекта "Глории Джинс" выступила компания "Комитас". В настоящее время на складе реализована полная автоматизация по всем пяти ключевым элементам.

Первый – разгрузка и отгрузка товаров. В зоне приемки работают телескопические конвейеры, которые обеспечивают две линии для приема до трех тысяч коробок в час. Это особенно важно для логистики одежды, где широкий ассортимент и крупные партии поставок требуют высокой скорости на входе, что задает темп всем остальным процессам.

Второй элемент – перемещение товара на склад. Здесь развернута транспортно-сортировочная система протяженностью три километра, использующая приводные и неприводные роликовые секции, а также спиральные конвейеры для подъема и спуска коробок между уровнями.

Третий – размещение и хранение товара. Это одна из самых сложных частей комплекса, где создана зона автоматизированного стеллажного хранения с четырьмя аллеями и 28 уровнями, высота которых достигает 17 метров. Вместимость зоны составляет до 56 тысяч коробко-мест, а 112 мини-шаттлов обеспечивают ввод и выдачу до 3,2 тысячи коробок в час. Высотное хранение позволяет более эффективно использовать площадь склада и сохранять быстрый доступ к необходимым позициям.

Четвертый – перемещение товаров в зону сортировки. Они движутся строго по заданному цифровому сценарию, а система управления самостоятельно направляет поток в нужные зоны для сборки, сортировки и подготовки к доставке.

Наконец, пятый элемент – сортировка и комплектация товаров. На складе установлен горизонтальный высокоскоростной сортировщик с производительностью до 12 тысяч единиц в час и более 300 направлений сортировки. Это позволяет одновременно обрабатывать заказы как для розничной сети (278 магазинов), так и для интернет-заказов, не смешивая потоки и эффективно управляя ими в одной системе.

Учредитель и управляющий директор ООО "Комитас" Давит Манукян отметил, что они сотрудничают с "Глорией джинс" по части автоматизации уже четыре года. В Подольске находится полностью автоматизированный склад, который выполняет два основных процесса: прием, хранение и отгрузку товара в магазины, а также обслуживание электронной коммерции как для собственных магазинов "Глории Джинс", так и для маркетплейсов. Они разработали технологию этого склада, сделав анализ грузопотока: сколько коробок компания принимает ежедневно, какая часть из них может храниться длительное время, а какая – короткое.

Он добавил, что они продумали, какое оборудование нужно, с какой скоростью оно должно работать, какая должна быть емкость хранения в высотной стеллажной системе и скорость сортировки. Часть оборудования была произведена на их заводе в Московской области. Они привезли его и смонтировали, одновременно разрабатывая программное обеспечение для разных уровней автоматизации. В итоге успешно запустили объект, и на сегодняшний день "Глория Джинс" работает на полностью автоматизированном складе.

Всего на складе оборудовано 16 автоматизированных рабочих станций, каждая из которых оснащена монитором и сканером. Сотрудники не тратят силы и время на рутинную работу, а занимаются контролем и подтверждением операций.

Заместитель генерального директора по логистике компании "Глория Джинс" Светлана Компаниец сообщила, что предприятие было основано в 1988 году. Ранее у них функционировали два автоматизированных склада — в Новошахтинске и Новосибирске, которые представляют собой большие логистические центры. Это позволило увеличить производительность вчетверо по сравнению с ручным отбором. С развитием компании и увеличением объемов, а также созданием собственного интернет-магазина, решили построить склад в Подольске.