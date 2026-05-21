"Ак Барс" — "Локомотив": смотреть онлайн финал Кубка Гагарина 21 мая

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив" проведут шестой матч серии финала Кубка Гагарина.
После пяти игр в серии "железнодорожники" ведут со счетом 3-2.
Во сколько начало
Встреча состоится 21 мая в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
54:27 • Нэйтан Тодд
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов