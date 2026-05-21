Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — "Локомотив": смотреть онлайн трансляцию финала Кубка Гагарина 21 мая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 21.05.2026

"Ак Барс" — "Локомотив": смотреть онлайн финал Кубка Гагарина 21 мая

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив" проведут шестой матч серии финала Кубка Гагарина.
После пяти игр в серии "железнодорожники" ведут со счетом 3-2.
Во сколько начало
Встреча состоится 21 мая в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
2 : 3
Локомотив
54:27 • Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАк БарсЛокомотив (Ярославль)Кубок ГагаринаКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала