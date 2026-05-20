Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян отвечают на звонки начальства вне работы - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 20.05.2026
Опрос показал, сколько россиян отвечают на звонки начальства вне работы

РИА Новости: на звонки начальства в нерабочее время всегда отвечают 63% россиян

© iStock.com / JLco - Julia AmaralДевушка-предприниматель разговаривает по телефону
Девушка-предприниматель разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© iStock.com / JLco - Julia Amaral
Девушка-предприниматель разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больше половины россиян (63%) всегда отвечают на звонки начальства в нерабочее время.
  • Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже старшего поколения: 41% против 67% среди россиян старше 45 лет.
  • Чаще всего утверждали, что они всегда на связи, менеджеры по логистике (79%), главные бухгалтеры (72%) и менеджеры по продажам (71%).
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) всегда отвечают на звонки начальства в нерабочее время, каждый пятый житель страны делает это иногда, и лишь 4% не снимают трубку ни в свободное время, ни в отпуске, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Телефонные звонки от руководства в нерабочее время - привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, еще 20% - иногда. Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска, до начала или после окончания трудового дня 4% опрошенных", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
И лишь 13% работающих россиян руководство никогда не звонит в нерабочее время.
Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже старшего поколения: точно возьмет трубку 41% против 67% среди россиян старше 45 лет. Среди сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%, среди зарабатывающих до 100 тысяч - 57%. Работающие на территории работодателя чуть чаще остаются на связи для начальства и в нерабочее время (63%), среди работающих на удаленке таких 59%.
Чаще всего утверждали, что они всегда на связи, менеджеры по логистике (79%), главные бухгалтеры (72%) и менеджеры по продажам (71%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров (только 28% из них всегда на связи), операторов колл-центров (31%) и офис-менеджеров (43%).
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе
14 мая, 12:05
 
ОбществоSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала