В аэропорту Жуковский действуют ограничения

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" ("Раменское") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.