Россия и Китай углубят взаимодействие по защите популяций диких животных

- Россия и Китай будут углублять взаимодействие по защите популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда, больших панд.
- Стороны также планируют развивать обмен опытом по управлению особо охраняемыми природными территориями.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять взаимодействие по защите популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда, больших панд, следует из текста совместного заявления России и Китая.
"Стороны продолжат углублять взаимодействие по вопросам защиты популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда, больших панд, золотистых курносых обезьян, перелетных птиц и других видов диких животных, развивать обмен опытом по управлению особо охраняемыми природными территориями", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
