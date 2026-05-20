Как одевались женщины в допетровскую эпоху - РИА Новости, 20.05.2026
18:08 20.05.2026 (обновлено: 18:24 20.05.2026)

Как одевались женщины в допетровскую эпоху

© Апполинарий ВаснецовАпполинарий Васнецов. "Царевна-лягушка". 1918 год
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. При Петре I в России распространилась европейская мода, но стильно и красиво выглядеть русские женщины стремились задолго до эпохи петровских преобразований.
Что же считалось модным в те далекие времена?

Косметику покупали мужчины

Иностранцы, посещавшие русские города в XVI-XVII веках, подмечали, что девушки много красились.
Немецкий географ Адам Олеарий писал: "В городах женщины румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригорошнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы".
Однажды Олеарий стал свидетелем такого случая: жена одного знатного боярина не хотела белить и румянить лицо, однако ее стали упрекать другие женщины — якобы за презрение к обычаям. Без косметики можно было появиться только перед членами семьи.
Путешественников поражало еще больше, что косметику для жен и дочерей мужья часто покупали сами.
"Там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица", — писал английский дипломат Джайлс Флетчер.

Платья весом шестнадцать килограммов

Женскую красоту в допетровские времена оценивали и по нарядам. Чем состоятельнее была семья, тем сильнее она старалась выделиться в одежде. Богачи шили свои наряды из атласа, парчи, дамаста и других дорогих тканей, украшали их вышивкой, драгоценными камнями, жемчугом.
© Николай НевревНиколай Неврев. "Василиса Мелентьева и Иван Грозный". 1886 год
Женщины носили длинные и богато расшитые одежды, причем иногда общий вес костюма достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой — именно таким величественным был в то время женский идеал.
"В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными камнями. <...> На шее носят ожерелье в три и четыре пальца шириной, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями", — вспоминал Флетчер.

Шушун и душегрея

Самой распространенной женской одеждой был длинный, расклешенный в подоле сарафан — шушун. К такой одежде обычно пришивали длинные висячие рукава, но не надевали их на руки. Спереди и на спине у шушуна были не очень глубокие вырезы, сверху донизу такой сарафан застегивался на пуговицы.
В XVII веке наряду с шушуном стали носить и другую модель сарафана — прямую и широкую, сшитую из нескольких кусков ткани. Сарафан был на лямках, и шили его обычно из шелка, парчи или холста.
Еще один вариант верхней одежды — душегрея. Душегрею надевали поверх сарафана, носили ее, как и шубы, абсолютно все — и богатые дворяне, и крестьяне. Душегрею обычно шили из ярких, нарядных тканей, а на края пришивали декоративную ленту.

Головные уборы

Важными предметами туалета были головные уборы. Они различались по форме и по уместности в том или ином случае. Главное различие состояло в том, что некоторые из них были предназначены для замужних женщин, другие — для молодых девушек.
Праздничный головной убор назывался кика и представлял собой не очень высокую шапку, сделанную из жесткого материала, обычно кожи или бересты, которая стягивалась завязками и была покрыта чехлом из дорогой ткани.
Еще один парадный головной убор — кокошник. Его изготавливали из твердого материала и обшивали золотой тканью, а по бокам над висками прикрепляли рясны — жемчужные нити, спадавшие на плечи.
© Public DomainИван Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784 год
Незамужние девушки, как правило, заплетали косы и укладывали их вокруг головы, сверху покрывая платочками или повязками.
Конечно же, с европейской одеждой в России познакомились еще до Петра I, но широкого распространения она не получила. Ну а появление в России самого понятия "мода" связывают уже с деятельностью царя-реформатора.
 
 
 
