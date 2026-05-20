В Кремле ответили на заявления Зеленского об ударах по России

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры", - сказал он.