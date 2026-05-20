Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о своем отношении к музеям - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:26 20.05.2026
Захарова рассказала о своем отношении к музеям

Захарова рассказала, что выросла в музейной атмосфере

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова рассказала, что выросла в музейной атмосфере.
  • Она отметила, что музей — это не статика, а жизнь.
  • Захарова выразила благодарность людям, которые сохраняли культурное наследие страны.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что выросла в музейной атмосфере, отметив, что музей - это не статика, а жизнь.
Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая.
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Москве представили мультсериал на основе исторических источников и ИИ
19 мая, 11:55
По словам Захаровой, с самого раннего детства она посещала музеи и могла проводить там весь день. Как отметила официальный представитель МИД, она была "тем самым ребенком, который вырос в музее".
«
"Те номинации, по которым мы сегодня будем вручать награды, это люди, которые меня не просто окружали, они, по сути, меня вырастили. Это смотрители, это хранители, это экскурсоводы, гиды, это кураторы выставок. Я выросла в этой атмосфере. Я знаю, что музей — это не статика, музей - это жизнь. Я видела, как музей превращается удивительным образом в настоящий синтез искусств - скульптура, живопись, вдруг... музыка", - сказала она в ходе церемонии вручения третьей Национальной премии в области музейного дела им Д.С.Лихачева.
"Низкий поклон вам, людям, которые в истории нашей страны не жалели своей жизни для сохранения той самой цивилизации, всего того, что называется нашим культурным кодом", - добавила Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Захарова заявила о набирающем обороты культурном "неоварварстве"
Вчера, 13:30
 
КультураРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала