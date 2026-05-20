Захарова рассказала о своем отношении к музеям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова рассказала, что выросла в музейной атмосфере.
- Она отметила, что музей — это не статика, а жизнь.
- Захарова выразила благодарность людям, которые сохраняли культурное наследие страны.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что выросла в музейной атмосфере, отметив, что музей - это не статика, а жизнь.
Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая.
По словам Захаровой, с самого раннего детства она посещала музеи и могла проводить там весь день. Как отметила официальный представитель МИД, она была "тем самым ребенком, который вырос в музее".
«
"Те номинации, по которым мы сегодня будем вручать награды, это люди, которые меня не просто окружали, они, по сути, меня вырастили. Это смотрители, это хранители, это экскурсоводы, гиды, это кураторы выставок. Я выросла в этой атмосфере. Я знаю, что музей — это не статика, музей - это жизнь. Я видела, как музей превращается удивительным образом в настоящий синтез искусств - скульптура, живопись, вдруг... музыка", - сказала она в ходе церемонии вручения третьей Национальной премии в области музейного дела им Д.С.Лихачева.
"Низкий поклон вам, людям, которые в истории нашей страны не жалели своей жизни для сохранения той самой цивилизации, всего того, что называется нашим культурным кодом", - добавила Захарова.