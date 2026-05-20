Захарова заявила о работе Писториуса над образом вечной угрозы России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной угрозы со стороны РФ, для этого переписывается история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии", - подчеркнула Захарова.