Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной угрозы со стороны России.
- Захарова подчеркнула, что ФРГ реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной угрозы со стороны РФ, для этого переписывается история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На протяжении последних лет Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной "угрозы со стороны России". Для этого среди прочего и переписывается история", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии", - подчеркнула Захарова.
Таким образом риторика Берлина вернулась на 85 лет назад, но "остановиться еще не поздно", указала Захарова.
