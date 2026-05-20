Захарова заявила о работе Писториуса над образом вечной угрозы России - РИА Новости, 20.05.2026
14:36 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной угрозы со стороны России.
  • Захарова подчеркнула, что ФРГ реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной угрозы со стороны РФ, для этого переписывается история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Писториус 11 мая посетил Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Захарова обратила внимание на его интервью, в котором он заявил о якобы существующих угрозах со стороны России.
"На протяжении последних лет Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной "угрозы со стороны России". Для этого среди прочего и переписывается история", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По навязываемой Писториусом логике, как отметила Захарова, немцы "должны забыть об исторической вине перед нашей страной", а также о послевоенном примирении русского и немецкого народов и роли СССР в восстановлении немецкого единства и обретении Германией полного суверенитета.
"Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии", - подчеркнула Захарова.
Таким образом риторика Берлина вернулась на 85 лет назад, но "остановиться еще не поздно", указала Захарова.
