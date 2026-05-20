Захарова заявила о набирающем обороты культурном "неоварварстве"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время набирает обороты культурное "неоварварство", когда отменяются театральные постановки и музейные композиции, а люди, отдавшие себя культуре, находятся под санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство…, когда музеи, театры отменяются, когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли... буквально закрываются и перечеркиваются…, когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство", - сказала она на мероприятии "Интермузей БРИКС+".
Захарова отметила, что неоварварство в культурной сфере является общим вызовом для всех.
"Либо мы с этим соглашаемся, но тогда (наступит – ред.) конец цивилизации… Потому что это предтеча, это начало отмены человечества. Это крест на возможности узнавать друг друга. А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты. Либо мы говорим этому решительное "нет" и боремся, и это должна быть борьба проактивная", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.