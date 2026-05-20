Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о набирающем обороты культурном "неоварварстве" - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 20.05.2026
Захарова заявила о набирающем обороты культурном "неоварварстве"

Захарова заявила о росте неоварварства в культурной сфере

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила о набирающем обороты культурном "неоварварстве".
  • По ее словам, "неоварварство" проявляется в отмене театральных постановок и музейных композиций, а также в санкциях против людей, посвятивших свою жизнь культуре.
  • Захарова подчеркнула, что "неоварварство" в культурной сфере является общим вызовом для всех и призвала к проактивной борьбе с этим явлением.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время набирает обороты культурное "неоварварство", когда отменяются театральные постановки и музейные композиции, а люди, отдавшие себя культуре, находятся под санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство…, когда музеи, театры отменяются, когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли... буквально закрываются и перечеркиваются…, когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство", - сказала она на мероприятии "Интермузей БРИКС+".
Захарова отметила, что неоварварство в культурной сфере является общим вызовом для всех.
"Либо мы с этим соглашаемся, но тогда (наступит – ред.) конец цивилизации… Потому что это предтеча, это начало отмены человечества. Это крест на возможности узнавать друг друга. А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты. Либо мы говорим этому решительное "нет" и боремся, и это должна быть борьба проактивная", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту
15 мая, 12:12
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала