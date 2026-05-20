Задержан соучастник убийства девушки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Один из двух соучастников убийства девушки, тело которой нашли в диване на юго-востоке Москвы, задержан, сообщает столичный главк СК России.
Ранее в главке сообщили, что в понедельник в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что ее сестра больше десяти дней не выходит на связь и не живет дома. Правоохранители в тот же день в квартире на Люблинской улице обнаружили в диване тело пропавшей с множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед по квартире - иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России, ему заочно предъявлено обвинение.
В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и просить об аресте.
