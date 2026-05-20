23:47 20.05.2026
Задержан соучастник убийства девушки на юго-востоке Москвы

В Москве задержали соучастника убийства девушки, тело которой нашли в диване

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Один из двух соучастников убийства девушки, тело которой нашли в диване на юго-востоке Москвы, задержан, сообщает столичный главк СК России.
Ранее в главке сообщили, что в понедельник в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что ее сестра больше десяти дней не выходит на связь и не живет дома. Правоохранители в тот же день в квартире на Люблинской улице обнаружили в диване тело пропавшей с множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед по квартире - иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России, ему заочно предъявлено обвинение.
"Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий", - добавили в столичном главке СК РФ.

В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и просить об аресте.
