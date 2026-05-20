Малый и средний бизнес Забайкалья поддержали на 141,7 миллиона рублей в мае

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. С 1 мая текущего года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Забайкалья выдали микрозаймов и поручительств на сумму 141,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Из них займов выдано на сумму 19,1 миллиона рублей (приобретение коммерческой недвижимости, транспорта (трактор, самосвал)), поручительств - 122,6 миллиона рублей (банковская гарантия, приобретение специальных транспортных средств)", — объяснила министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что за консультациями пришли 70 человек — физические лица и индивидуальные предприниматели.
Развитие бизнеса и проведение выставок производственников в Забайкалье поддерживает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".