Рейтинг@Mail.ru
Названы причины популярности Японии у российских туристов - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:59 20.05.2026
Названы причины популярности Японии у российских туристов

РИА Новости: Япония популярна у туристов из РФ из-за доступности цен

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония стала более доступной для российских туристов из-за падения курса иены примерно на 30% в последние годы.
  • Теперь путешествие в Японию могут позволить себе туристы с разным уровнем дохода.
  • Российские туристы, приезжая в Японию, удивляются, насколько страна оказалась дешевле их ожиданий.
ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Одна из причин популярности Японии в том, что она из дорогой страны превратилась для российских туристов в доступную, рассказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращев.
"Япония всегда считалась, да и была дорогой страной. Но из-за падения курса иены примерно на 30% в последние годы она стала более доступной для российских туристов. Если раньше поездку в Японию, да еще и всей семьей могли себе позволить только очень состоятельные туристы, то сейчас приезжают настолько разные по возрасту и по финансовому состоянию люди, что составить некий средний портрет российского туриста в Японии чрезвычайно трудно", - сказал Обращев.
Он пояснил, что теперь путешествие в Японию могут себе позволить и те, кто останавливается в пятизвездочных отелях в люксовых номерах, и те, кто старается экономить на транспорте и еде только ради того, чтобы посетить Страну восходящего солнца.
"Но вне зависимости от финансового положения почти все наши клиенты, приезжая в Японию, удивляются тому, насколько она оказалась дешевле их ожиданий. Это касается и ресторанов, и кафе, и шоппинга", - отметил представитель туркомпании.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Швыдкой обсудил в Японии проблему прямого авиасообщения с Россией
15 мая, 07:46
 
ТуризмЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала