12:42 20.05.2026 (обновлено: 13:08 20.05.2026)
Ямаль заявил, что сборная Испании играет в лучший футбол в мире

Футболист "Барселоны" Ямаль: статус фаворита ЧМ не дает преимуществ на поле

Ламин Ямаль. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль заявил, что статус фаворита чемпионата мира не дает преимуществ во время игры на поле.
Летом 2024 года сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Ранее в 2023 году команда стала победительницей Лиги наций.
"Забавно, но на Евро все было наоборот. Никто нас особо не считал чемпионами, и это было нам на руку. Быть фаворитами ничего не значит, когда ты на поле. Это не дает преимущества и не помогает забивать больше голов. Нужно просто подходить к каждому матчу индивидуально. Много сильных команд: Аргентина, Франция, Португалия, Англия, и все показывают свою лучшую игру на чемпионате мира. Для нас важно выкладываться на полную за Испанию и верить в свой стиль игры, потому что, на мой взгляд, мы играем в лучший футбол", — приводит слова Ямаля сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
