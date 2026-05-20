Ямаль заявил, что сборная Испании играет в лучший футбол в мире

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль заявил, что статус фаворита чемпионата мира не дает преимуществ во время игры на поле.

Летом 2024 года сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Ранее в 2023 году команда стала победительницей Лиги наций.

"Забавно, но на Евро все было наоборот. Никто нас особо не считал чемпионами, и это было нам на руку. Быть фаворитами ничего не значит, когда ты на поле. Это не дает преимущества и не помогает забивать больше голов. Нужно просто подходить к каждому матчу индивидуально. Много сильных команд: Аргентина, Франция, Португалия, Англия, и все показывают свою лучшую игру на чемпионате мира. Для нас важно выкладываться на полную за Испанию и верить в свой стиль игры, потому что, на мой взгляд, мы играем в лучший футбол", — приводит слова Ямаля сайт Международной федерации футбола (ФИФА).