В Одессе, Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского "24 канала".
Также телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Днепропетровске и Харькове.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.