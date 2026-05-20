Рейтинг@Mail.ru
Машина взорвалась в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 20.05.2026 (обновлено: 19:27 20.05.2026)
Машина взорвалась в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит

NYT: Машина взорвалась в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит загорелся и взорвался легковой автомобиль.
  • Инцидент произошел во вторник в час пик, на тушение пожара ушло около полутора часов.
  • Никто из прохожих не пострадал, подозрительный характер взрыва не выявлен, возгорание остается предметом расследования.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает газета New York Post со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео.
"На захватывающем видео показано, как автомобиль Транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаковой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками", - сказано в материале.
Инцидент произошел во вторник в час-пик. В пожарной службе города изданию подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов.
"Сообщений о подозрительном характере (взрыва) не было, но возгорание остается предметом расследования", - пишет газета.
Несмотря на мощный огненный взрыв, никто из многочисленных прохожих не пострадал, говорится в статье.
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
2 марта, 02:31
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала