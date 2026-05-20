В Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове... Еще один взрыв прозвучал в Харькове", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
Кроме того, согласно информации телеканала, взрывы прозвучали в Днепропетровске.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
