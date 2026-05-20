Россия и Китай призвали к защите многосторонней торговой системы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР призвали страны защищать многостороннюю торговую систему, центральным элементом которой являются правила Всемирной торговой организации (ВТО), следует из совместного заявления двух стран.
"(Стороны - ред.) призывают все государства защищать многостороннюю торговую систему, центральным элементом которой являются правила Всемирной торговой организации (ВТО)", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
