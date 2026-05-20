Расчеты "Севера" за неделю сбили 20 дронов ВСУ под Харьковом
08:25 20.05.2026
Расчеты "Севера" за неделю сбили 20 дронов ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты мобильных огневых групп группировки «Север» за неделю уничтожили более 20 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.
  • Контроль воздушного пространства ведут подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов.
  • Выстроенная система противодействия лишает украинских военных возможности вести разведку и наводить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Расчеты мобильных огневых групп группировки "Север" уничтожили более 20 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода радиоразведки с позывным "Ждан".
"За неделю … военнослужащие расчетов мобильных огневых групп 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал командир.
Он добавил, что контроль воздушного пространства ежедневно ведут подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов. По его словам, выстроенная система противодействия лишает украинских военных возможности вести разведку и наводить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
"Постоянно контролируем воздушную обстановку и перехватываем сигнал управления или "картинку" с БПЛА противника. И как только определяем местонахождение и направление дрона, передаем информацию МОГ для уничтожения", - подчеркнул собеседник.
