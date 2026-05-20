Расчеты "Севера" за неделю сбили 20 дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Расчеты мобильных огневых групп группировки "Север" уничтожили более 20 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода радиоразведки с позывным "Ждан".

"За неделю … военнослужащие расчетов мобильных огневых групп 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал командир.

Он добавил, что контроль воздушного пространства ежедневно ведут подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов. По его словам, выстроенная система противодействия лишает украинских военных возможности вести разведку и наводить удары по объектам гражданской инфраструктуры.