В Курской области за неделю обезвредили более 20 боеприпасов ВСУ

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Группа разминирования "Барс-Курск" группировки войск "Север" за неделю обезвредила и уничтожила более 20 боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного батальона с позывным "Мирон".