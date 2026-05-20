Си Цзиньпин назвал отрицание итогов Второй мировой войны провокацией

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным назвал провокационными действиями отрицание итогов Второй мировой войны и воскрешение идеологии нацизма.
"(Необходимо - ред.) противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять, прежде всего - провокационным действиям, направленным на отрицание итогов Второй мировой войны, на воскрешение признаков фашизма и милитаризма", - сказал Си Цзиньпин.