"Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 240 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы, Покровское, Чаплино Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка и Трудовое Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18