В посольстве в Осло рассказали о контактах военных России и Норвегии
05:20 20.05.2026
В посольстве в Осло рассказали о контактах военных России и Норвегии

РИА Новости: военные РФ и Норвегии контактируют лишь для избегания инцидентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные РФ и Норвегии контактируют лишь для того, чтобы избежать инцидентов, сообщили в посольстве РФ в Норвегии.
  • После 2014 года Норвегия вслед за общей политикой НАТО и ЕС свернула военное сотрудничество с Россией.
  • Пресс-секретарь штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад заявлял о планах России и Норвегии провести переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные РФ и Норвегии контактируют лишь для того, чтобы избежать инцидентов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.
"Надо понимать, что после 2014 года Норвегия вслед за общей политикой НАТО и ЕС свернула военное сотрудничество с нашей страной", - указали там. По словам собеседников агентства, "на сегодняшний день между российскими и норвежскими военными осуществляются сугубо практические контакты с целью предотвращения инцидентов".
Таким образом посольство РФ прокомментировало сделанное ранее пресс-секретарем штаба ВС Норвегии Руне Хаарстадом заявление о том, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. По его словам, у стран запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.
