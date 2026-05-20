Власов занял пятое место на очередном этапе "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял пятое место на 11-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 195 км прошел в среду по маршруту Поркари - Кьявари. Победу одержал эквадорец Джонатан Нарваэс из команды UAE Team Emirates с результатом 4 часа 33 минуты 43 секунды, вторым финишировал испанец Энрик Мас из команды Movistar, тройку замкнул итальянец Диего Улисси из XDS Astana (+11 секунд). Власов финишировал в одно время с Улисси.
В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 44 часа 17 минут 41 секунда. Вторым идет датчанин Йонас Вингегор (+0.27) из Team Visma, третьим - представляющий Netcompany-Ineos нидерландец Тимен Аренсман (+1.57). Власов занимает 24-е место, уступая лидеру 10 минут 44 секунды.
В четверг пройдет 12-й этап многодневки протяженностью 175 км.