VK Fest 2026 пройдет в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фестиваль объявил новый город проведения и его артистов.

VK Fest в Нижнем Новгороде пройдёт 11 июля, за неделю до Москвы. Местом проведения фестиваля станет Стрелка — визитная карточка города и место притяжения жителей и туристов Нижнего Новгорода.

В лайнапе фестиваля Uma2rman, "Комната культуры", Клава Кока, Дора, "Сироткин", NANSI & SIDOROV. Список артистов будет дополняться.

"Привет, Нижний! Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов — он эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.