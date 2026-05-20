VK Fest 2026 пройдет в Нижнем Новгороде
18:54 20.05.2026

VK Fest 2026 пройдет в Нижнем Новгороде

© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фестиваль объявил новый город проведения и его артистов. Билеты на мероприятие уже доступны на vkfest.ru.
VK Fest в Нижнем Новгороде пройдёт 11 июля, за неделю до Москвы. Местом проведения фестиваля станет Стрелка — визитная карточка города и место притяжения жителей и туристов Нижнего Новгорода.
VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде
В лайнапе фестиваля Uma2rman, "Комната культуры", Клава Кока, Дора, "Сироткин", NANSI & SIDOROV. Список артистов будет дополняться.
"Привет, Нижний! Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов — он эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Кроме музыкальной части, VK Fest представит зону инфлюенсеров, лекторий и множество активностей для всей семьи. Подробности программы будут анонсироваться постепенно вплоть до начала фестиваля.
 
