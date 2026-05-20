Мадьяр повторил условие для согласия Венгрии на членство Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр повторил, что восстановление прав закарпатских венгров — необходимое условие для согласия Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр повторил, что восстановление прав закарпатских венгров - необходимое условие для согласия Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Начались переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили то, что причитается всем меньшинствам в ЕС... Для нас это обязательное предварительное условие, чтобы мы могли дать свое согласие на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.
Мадьяр напомнил, что в случае успешных переговоров предлагает Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.