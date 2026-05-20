Фон дер Ляйен сделала дерзкое заявление о России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.