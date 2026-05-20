Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 20.05.2026 (обновлено: 16:51 20.05.2026)
Фон дер Ляйен сделала дерзкое заявление о России

Фон дер Ляйен уязвило сообщение СВР о плане ударов ВСУ по РФ из Прибалтики

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
"Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена ЕС — это угроза всему нашему союзу", — написала она в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Заявление фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвало переполох в Сети
Вчера, 15:12
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Начинают умолять". Отчаянный шаг Британии в отношении России поразил Запад
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВасилий НебензяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала