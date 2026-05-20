Ульянов обвинил Эстонию в попытке втянуть страны НАТО в конфликт с Россией
20:13 20.05.2026
Ульянов обвинил Эстонию в попытке втянуть страны НАТО в конфликт с Россией

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
  • Михаил Ульянов обвинил Эстонию в попытке втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.
  • Маленькая Эстония действует как провокатор, заявил российский дипломат.
ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Эстония, выступая в роли провокатора, пытается втянуть более крупные страны НАТО в конфликт с Россией, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Маленькая Эстония, действуя как провокатор, пытается втянуть более крупные страны НАТО в войну с Россией", - написал российский дипломат в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал слова Будриса заявлением "на грани безумия".
В миреРоссияЭстонияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Дмитрий ПесковНАТО
 
 
