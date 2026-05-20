Ульянов обвинил Эстонию в попытке втянуть страны НАТО в конфликт с Россией

ВЕНА, 20 мая - РИА Новости. Эстония, выступая в роли провокатора, пытается втянуть более крупные страны НАТО в конфликт с Россией, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал слова Будриса заявлением "на грани безумия".
